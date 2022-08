Бой между фенове в Лигата на конференциите

Неприятни сцени съпътстваха реванша в плейофите на Лигата на конференциите между Твенте и Фиорентина. Фенове на нидерландския тим са щурмували стълбите на стадиона в Еншеде, където са стояли група италиански ултраси с черни качулки. Веднага настават безредици между двете агитки, като летят столове и са счупени близки прозорци и витрини, преди два микробуса на полицията да озаптят развилнелите се привърженици.

Миналата седмица във Флоренция също имаше сблъсъци, като още тогава имаше опасения, че нидерландските и италианските ултраси ще си уредят сметките при ответната среща.

Община Еншеде обяви в дните преди мача, че ще направи необходимата подготовка заедно с полицията в Източна Нидерландия и Твенте, за да гарантира безопасното протичане на срещата и добрата атмосфера, но това за момента не се случва.

Преди реванша тази вечер „Ла Виола“ има аванс от едно попадение след успеха с 2:1 на „Артемио Франки“.

