Турция разкри за скандални сцени заплаши да напусне ЕвроБаскет

Помощник треньорът на националния тим на Турция по баскетбол Хакан Демир разкри за скандални сцени след дисквалификацията на Фуркан Коркмаз в четвъртата част на двубоя с Грузия, а вицепрезидентът на Турската федерация по баскетбол Йомер Онан е заплашил, че страната ще напусне Европейското първенство в Тбилиси, ако домакините не осигурят записи от охранителните камери.

По думите Демир на пресконференцията, след мача, се е стигнало до бой между Коркмаз и трима играчи на Грузия, плюс хора от охраната на залата, след като турският национал е бил атакуван от тях, когато бе изпратен към съблекалните.

"If the security camera footage don't come to us, We will leave this tournament.” — Turkey Basketball Federation Vice-President



According to the Turkish National team, Furkan Korkmaz was the subject of an ATTACK in the locker room by Georgian players and police. https://t.co/YNYLTQdXmM