Фалстарт и за новия треньор на Челси

Челси не успя да победи в дебюта на Греъм Потър начело, като записа равенство 1:1 срещу Ред Бул Залцбург в групите на Шампионската лига.

Рахим Стърлинг вкара единственото попадение за англичаните, докато Ноа Окафор изравни за „биковете“ петнайсетина минути преди края.

The spoils are shared this evening.@WhaleFinApp | #UCL pic.twitter.com/dAdE2W3RbF