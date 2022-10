Меси изобщо не мисли за завръщане в Барса!

Директорите на Барселона наскоро коментираха открито възможността за потенциалното завръщане на Лионел Меси на „Камп Ноу“ следващото лято. Последният, който се изказа по темата, беше вицепрезидентът Едуард Ромеу, който обяви, че завръщането на аржентинеца може да е възможно и финансово, тъй като той може да се присъедини към „Блауграна“ като свободен агент.

Преди няколко седмици президентът Жоан Лапорта даде да се разбере, че иска настоящият нападател на Пари Сен Жермен да приключи кариерата си в Каталуния.

„Ние имаме морален дълг към него. Бихме искали краят на кариерата му да бъде с фланелката на Барселона и да бъде аплодиран от всички тук“, заяви Лапорта.

Междувременно феновете на Барселона може да се чудят до каква степен е възможно един ден Меси да се върне в Барселона. В момента това обаче е много далечна перспектива. Каквото и да се говори, има много проблеми, които първо трябва да бъдат решени.

„Marca“ съобщава, че на първо място отношенията между двете страни практически не съществуват. Аржентинският нападател е чул всички слухове, но досега никой не се е свързал с Меси за евентуално завръщане.

Освен това той трябва да бъде убеден и това ще отнеме много време. Всички знаят как той напусна отбора, тъй като си тръгна разплакан и с чувството, че Лапорта го е предал, след като беше постигнато споразумение за нов договор, което президентът отмени в последния момент. Меси не харесва и това, че директорите на Барселона говорят за него по цял ден. И това е нещо, което „каталунците“ трябваше да са научили досега.

