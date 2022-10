Килиан Мбапе искал да играе с Маркъс Рашфорд в ПСЖ

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд е бил списъка с желания на Килиан Мбапе, който е той е връчил на шефовете на Пари Сен Жермен това лято.

Самият Мбапе избра да подпише нов тригодишен договор с парижани по-рано тази година, който ще го задържи във френската столица до юни 2025-а година. Това гарантира, че той няма да се присъедини към Реал Мадрид със свободен трансфер това лято, както мнозина очакваха. След това се появиха множество информации, в които се твърдеше, че Мбапе ще има голямо влияние върху спортните решения на клуба като част от новото му тригодишно удължаване на договора.

ПСЖ взе шестима нови играчи през лятото, включително квартетът в полузащитата Фабиан Руис, Ренато Санчес, Карлос Солер и Витиня, заедно със защитника Норди Мукиеле и нападателя Уго Екитике под наем от Реймс. И все пак спортнит директор Луис Кампос отрази, че не е толкова доволен от това как се е развил трансферният прозорец за клуба.

Сега „RMC Sport“ разкрива, че Мбапе е поискал от Кампос и ръководството на шампионите да подпишат с нов нападател, с когото да играе заедно, сред които е бил Маркъс Рашфорд. Той също е споменал името на Роберт Левандовски, който се присъедини към Барселона от Байерн Мюнхен, заедно с Усман Дембеле от Барса (б.р - съотборник на Мбапе във Франция) и Джанлука Скамака, който подписа с Уест Хем от Сасуоло.

Рашфорд е най-интересното име в списъка, след като 24-годишният футболист преживя труден сезон миналата годин, когато се отчете със само пет гола в 32 мача. Тази форма го извади от националния отбор на Англия, но формата му се подобри от началото на новата кампания под ръководството на новия мениджър Ерик тен Хаг.

ПСЖ спечели десет от първите си 11 мача този сезон във всички турнири и в момента е начело в Лига 1 с 22 точки от първите си осем мача в първенството.

