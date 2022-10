Лайпциг изкупи част от греховете си с убедителна победа над Селтик

Ред Бул Лайпциг постигна победа с 3:1 над Селтик и така остана в надпреварата за класиране към фазата на елиминациите в Шампионската лига.

Андре Силва се разписа на два пъти, а Кристофър Нкунку добави един за успеха, докато Жота остави за кратко „келтите“ в мача, след като изравни резултата минути след почивката.

