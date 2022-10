Шахтьор се размина с унизителен разгром срещу Реал Мадрид

Реал Мадрид постигна победа само с 2:1 над Шахтьор Донецк, въпреки че имаше достатъчно шансове, за да стигне до победа с двуцифрен резултат.

Родриго и Винисиус отново демонстрираха, че се разбират все по-добре на терена, защото не само вкараха по веднъж, но и комбинираха за едно от попаденията в мача.

Олександър Зубков пък опази интригата в срещата до последния съдийски сигнал, тъй като се разписа в минути преди почивката и така направи разликата от само едно попадение.

Играчите на Карло Анчелоти отправиха цели 28 удара към вратата на Анатолий Трубин, но украинският национал се постара да изиграе един от най-силните мачове в кариерата си.

Реал все пак запази перфектния си актив в Шампионската лига и по всичко личи, че борбата за второто място ще е особено жестока между Шахтьор, Ред Бул Лайпциг и Селтик.

⚒ Shakhtar lose to Real Madrid 1-2 at the Santiago Bernabeu.



The @ChampionsLeague rematch will be played on October 11 in Warsaw.#RealMadridShakhtar #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/q0git5PB4U