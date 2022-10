Лайпциг изгуби титулярния си вратар почти до края на сезона

Титулярният вратар на Ред Бул Лайпциг - Петер Гулаши, ще пропусне почти целия остатък от сезон 2022/23, след като получи много тежка контузия по време на срещата от Шампионската лига срещу Селтик през седмицата.

Ръководството на „биковете“ съобщи, че унгарецът е разкъсал коленни връзки в десния крак, което обичайно отнема около 6 месеца за лечение, макар от отбора да не се наемат с точни прогнози преди да се произнесат специалистите по темата.

Гулаши е един от най-добрите вратари в момента в европейския футбол и липсата му за Лайпциг и унгарския национален отбор със сигурност ще е осезаема.

Péter Gulácsi suffered a serious knee injury in the 10th minute of our match against Celtic. Our captain sustained an anterior cruciate ligament tear in his right knee and will be out for a lengthy period of time.



