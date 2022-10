Футболист от Висшата лига прекрати кариерата си заради проблеми със сърцето

Футболистът на Брайтън Енок Мвепу прекрати кариерата си заради проблеми със сърцето. Неприятната новина бе потвърдена и от клуба.

24-годишният футболист се е почувствал зле, докато е летял, за да се присъедини към Замбия по време на международната пауза. Той прекара известно време в болница в Мали и след това се подложи на допълнителни сърдечни изследвания след завръщането си в Брайтън. Тестовете заключиха, че Мвепу има наследствено заболяване, което се проявява по-късно в живота.

Той има 24 мача за "чайките" и два гола, след като се присъедини от Лайпциг през 2021-а година.

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition.