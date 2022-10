Автогол с изстрел от противниковата половина - мисия „Възможна“ в австралийската Бундеслига (ВИДЕО)

Австралийската Бундеслига няма славата на един от водещите европейски шампионати, но ето, че понякога ни се налага да ви съобщаваме новини и от там. Все пак този път става дума за автогол с изстрел от противниковата половина на терена.

Матиас Грагер от Волфсбергер със сигурност ще остане в историята като автора на един от най-нелепите автоголове в историята. Той реши да върне една топка към своя вратар, след като бе навлязъл в полето на Рийд, но вместо да подаде към близките си съотборници и евентуално те да придвижат топката назад, за да спечелят време, той вложи максимална сила и това изненада Самуел Сахин-Радлингер, който бе напуснал наказателното си поле. Кълбото прехвърли стража и влетя в мрежата от около 60 метра дистанция.

За късмет на Грагер резултатът тогава просто бе намален от 2:0 на 2:1, защото, ако това попадение костваше трите точки за тима му, надали щеше някога да го преживее.

What an own goal by Ried’s Gragger pic.twitter.com/G9UpPo8o6j