Байерн Мюнхен прекърши пореден рекорд в Шампионска лига

Байерн Мюнхен постигна нов значим рекорд в Шампионската лига. Баварците разбиха с 4:2 Виктория Пилзен в мач от група С на турнира, като това беше 11-а поредна победа на германския хегемон в груповата фаза на надпреварата.

Така последният мач от групите, в който не са победили, датира от 1 декември 2020 г., когато завършиха 1:1 с Атлетико Мадрид, а последната им загуба в груповата фаза на ШЛ дойде преди 5 години и бе с 0:3 от Пари Сен Жермен.

11- @FCBayernEN have won their last 11 group matches, setting a new record in the #UCL. Hungry. #PLZFCB pic.twitter.com/jbx1a7OIf3