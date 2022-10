Сензация на Острова: Тухел иска да смени Саутгейт начело на Англия

Бившият мениджър на Челси Томас Тухел е отказал няколко оферти, след като бе уволнен от лондончани миналия месец. Два отбора от Висшата лига са питали за услугите му, но германският специалист не е одобрил предложенията.

В началото на този месец Тухел отказа да поеме и гераманския Леверкузен, а също така е отклонил предложение и от Испания.

Според „The ​​Telegraph“, въпреки че се готви да се върне у дома, Тухел иска да продължи треньорската си кариера в Англия. Смята се, че германецът иска да отдели време и да обмисли всичките си възможности, преди да вземе решение за бъдещето си.

Изданието разкрива още, че специалистът има желание да работи като селекционер на националния отбор на Англия и да замести настоящия треньор Гарет Саутгейт, който настоя, че планира да ръководи Англия и по време на квалификациите за Евро 2024 след жребия за груповата фаза, но също така призна, че слабо представяне на Световното първенство може да доведе до уволнението му.

Към момента не е имало контакт между ФА на Англия и Тухел. Не е ясно и дали от ФА ще назначат чужденец за ролята на национален селекционер. Футболната асоциация вече е назначавала чуждестранни мениджъри и преди, след които шведа Свен-Горан Ериксон, който беше начело от 2001-а до 2006-а година и италианеца Фабио Капело от 2008-а до 2012-а година.

