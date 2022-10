Реал Мадрид готви грандиозен двоен трансфер през 2024-а

Испанският и европейски шампион Реал Мадрид все още се интересува от дуото Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд, въпреки че се провали в опитите си да ги привлече през миналото лято, твърди „AS“. Както е известно, Мбапе реши да удължи договора си с Пари Сен Жермен, докато Холанд се присъедини към Манчестър Сити.

Въпреки това „Лос Бланкос“ са получили положителни новини по отношение на дългосрочните си трансферни цели в последните няколко дни. Изданието съобщава, че от „Сантиаго Бернабеу“ планират амбициозен двоен удар през лятото на 2024-а година.

В последните дни се появиха информации, че Мбапе не е доволен от ситуацията си на „Парк де Пренс“ и може да напусне, а настоящият му договор изтича именно през 2024-а година, така че би излязъл без пари, ако ПСЖ реши да го задържи до края на контракта му.

Съобщава се, че Холанд има освобождаваща клауза от 180 милиона евро, която пък ще стане активна за чуждестранни клубове през 2024-а година, което може сериозно да отвори вратата за Реал Мадрид.

