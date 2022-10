Изправят пред съда Неймар за корупция и измама, може да влезе за пет години в затвора

Звездата на Пари Сен Жермен – Неймар, ще бъде изправен пред съда следващата седмица по обвинения в измама и корупция заради трансфера му в Барселона през 2013-а година от бразилския Сантос. Бразилската инвестиционна фирма „DIS“ пък настоява футболистът да бъде осъден на пет години затвор.

Обвиняемите в процеса, който се води от испанските прокурори, включват Неймар, родителите му, Барселона и неговите бивши президенти Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росел, както и Сантос и бившия му президент Одилио Родригес.

„DIS“ притежаваше 40% от правата на Неймар, когато той все още играеше в Сантос. Инвестиционната фирма сега твърди, че е била ощетена от преминаването на бразилеца в Барселона, защото истинската стойност на сделката е била сериозно редуцирана. „DIS“ придоби 40% от правата върху Неймар, когато той беше на 17 години за сумата от 2 милиона евро.

Самият Неймар вече отрече, че има някаква легитимност на иска на „DIS“, но той загуби обжалването във Върховния съд на Испания през 2017-а година. Бразилската фирма също така иска в затвора да бъдат пратени още Росел, така и за Бартомеу и да платят глоба в размер на 149 милиона евро.

The Brazilian company DIS, which owned 40% of Neymar's rights, is asking for 5-year prison sentences for Neymar, Sandro Rosell and Bartomeu.



