Байерн Мюнхен е най-резултатният отбор от топ лигите в Европа от началото на сезона. За това се похваливаха от клуба, като в класацията влизат мачовете във всички турнири.

Баварците продадоха своя голмайстор Роберт Левандовски, но въпреки това не спират да бележат, въпреки че в последно време сериозно се заговори, че липсата на поляка оказва своето влияние. Плод на тези коментира бяха четирите поредни мача без успех в Бундеслигата.

Байерн е реализирал 58 гола от началото на сезона в 17 мача, като това прави средно по 3.4 попадения на двубой. На второ място се нарежда английския шампион Манчестър Сити. Отборът на Пеп Гуардиола има 45 гола в 15 срещи или средно по 3.0 на мач. Третата позиция е за Наполи (42), а след тях се нареждат ПСЖ (40), Ливърпул (37) и Реал Мадрид (35).

