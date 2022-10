Изгоненият Роналдо вече усеща последствията: Ще тренира с втория тим на Юнайтед

Изгоненият Кристиано Роналдо вече усеща последствията от действията си. Португалската суперзвезда пристигна точно в 8:30 часа на базата в Карингтън за тренировка с тима на „червените дяволи“ до 21 години, пише Manchester Evening News.

37-годишният футболист получи нареждане да тренира далеч от първия отбор, след като беше изгонен от Ерик тен Хаг. Това се случи при отказа на Роналд да влезе като резерва при победата над Тотнъм в средата на седмицата.

Португалецът предпочете да напусне резервната скамейка преди края на двубоя и да тръгне демонстративно към тунела.

Самият клуб потвърди в официално изявление на следващия ден, че Роналдо няма да бъде част от отбора за гостуването на „Стамфорд Бридж“ на Челси този уикенд.

Cristiano Ronaldo: “I just feel I have to keep working hard, support my teammates and be ready. This is Manchester United, and united we stand”. 🔴🇵🇹 #MUFC



