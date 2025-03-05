07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг - Евроспорт 1
10.30 Биатлон: световно първенство, девойки под 21 г. - БНТ 3
11.45 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
11.55 Футбол: „Санфрече“ - „Лайън Сити“ - Диема спорт 3
12.00 Футбол: „Висел“ - „Куанджу“ - Нова спорт
13.40 Биатлон: световно първенство, младежи под 21 г. - БНТ 3
14.00 Футбол: „Шанхай Шеунхуа“ - „Кавазаки“ - Нова спорт
15.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
15.15 Колоездене: Трофей на Лайгуеля, мъже - Евроспорт 2
16.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, смесено отборно - Евроспорт 1
18.00 Футбол: „Шабаб Ал Ахли“ - „Ал Шарджа“ - Нова спорт
18.30 Волейбол: „Вакъфбанк“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 1
18.30 Баскетбол: „Тюрк Телеком“ - „Будучност“ - МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол: „Берое“ - „Академик“ - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: ШЛ „Фейенорд“ - „Интер“ Ринг тв
20.30 Баскетбол: „Цедевита“ - „Бешикташ“ - МАХ Спорт 4
21.00 Тенис: турнир в Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол: „Париж“ - „Монако“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: ШЛ ПСЖ - „Ливърпул“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: ШЛ „Бенфика“ - „Барселона“ - Ринг тв
02.30 Футбол: Копа Либертадорес - МАХ Спорт 4
Спортът по ТВ в сряда (5 март)
5 Март, 2025 06:56 1 500 1
Ето какво може да гледате в ефира днес
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг - Евроспорт 1
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1 Град Козлодуй
07:00 05.03.2025