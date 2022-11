Ето кой е отборът с най-лоши показатели в цялата история на Шампионската лига

Шотландският Рейнджърс загуби с 1:3 в домакинството си на Аякс и по този начин сложи край на безславното си участие в Шампионската лига. Столичани записаха името си в историята, но с негативен оттенък, след като официално вече са отбора с най-лоши показатели в цялата история на турнира, откакто той включва групова фаза. Тимът от „Айброкс“ загуби и шестте си мача, като в тях вкара 2 гола и допусна цели 22.

Рейнджърс стартира груповата фаза с поражение с 0:4 от Аякс в Амстердам. Последваха загуби с 0:3 от Наполи у дома и 0:2 от Ливърпул на „Анфийлд“. Ответният двубой с мърсисайдци седем дена по-късно завърши с истински погром - 1:7. В предпоследния кръг „сините“ от Глазгоу отстъпиха с 0:3 при визитата си в Неапол, а снощи не успяха да се противопоставят на Аякс и на собствен терен.

Досега антирекордът в груповата фаза се държеше от Динамо Загреб, През сезон 2012/2013 хърватите загубиха всичките си мачове в компанията на Реал Мадрид, Олимпик Лион и Аякс, като регистрираха голова разлика 3:22.

-20 - Rangers’ goal difference of -20 is the worst for a side that lost all six group stage games in the UEFA Champions League in the competition’s history (F2, A22). Obliterated.