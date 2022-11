Посветиха гол срещу Интер на починал рапър

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Бенжамен Павар посвети гола си във вратата на Интер на рапъра Takeoff от групата Мигос, който беше убит в нощта на 1 ноември. След попадението Павар демонстрира характерно движение, а именно скри лице в сгънатия лакът и вдигна другата си ръка. Повечето фенове не разбраха жеста на френския футболист.

"Обичам Байерн, но демонстрацията на Павар ме накара да зарежа всичко и да стана фен на Борусия (Дортмунд)", коментира фен в социалните мрежи.

По-късно стана ясно, че жестът на Павар е в знак на почит към рапъра Takeoff. 28-годишният изпълнител беше застрелян в зала за боулинг в Хюстън, Тексас (САЩ). Групата Мигос, която включваше рапъра, популяризира dab движението и издаде песен, наречена Look At My Dab.



Байерн победи Интер с 2:0 в последния кръг от груповата фаза на Шампионска лига и завърши на първо място в своята група с пълен актив.