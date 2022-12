Порнозвезда си свали гащите в чест на Аржентина (СНИМКА 18+)

Светът днес преклони глава пред футболния гений на Лионел Меси и съотборниците му от аржентинския национален тим, защото те спечелиха световната купа в Катар. Това дори даде повод на популярната порнозвезда Ева Елфи, за да отпразнува успеха в типично свой стил.

Красивата актриса от филмите за възрастни реши да си свали бельото в знак на подкрепа към успеха на „албиселесте“.

Тя отправи поздравленията си към Меси и компанията, отчитайки заслужения успех за страната в турнира.

Got some incredible emotions from watching the game! 💦



Messi and all Argentina fans definitely deserved this victory! 🇦🇷 pic.twitter.com/a7bH2Wrm8N