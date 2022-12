Манчестър Юнайтед преподписа с четирима футболисти

Мениджърът Ерик тен Хаг обяви официално, че Манчестър Юнайтед е подновил договорите на четирима от играчите - Диого Далот, Маркъс Рашфорд, Фред и Люк Шоу.

Всички те досега бяха с контракти с краен срок 30 юни 2023 година, като в тях имаше клауза, според която клубът може да ги продължи с по 12 месеца. Точно това направиха “червените дяволи”, като сега въпросните договори и на четиримата са до лятото на 2024 година.

Информация за това се появи още преди четири дни. “Да, мога да потвърдя това”, заяви Тен Хаг пред клубния ТВ канал на Юнайтед.

“Щастливи сме, защото отборът ни върви в правилната посока и тези футболисти имат огромен принос за развитието ни”, добави нидерландският специалист.

По принцип и Давид де Хеа е с изтичащ контракт и със същата клауза в него. Според “Телеграф” обаче с него се водят преговори по условията по евентуалното подновявяне.

✍️ The boss has confirmed that United have triggered one-year contract extensions for @MarcusRashford, @LukeShaw23, @DalotDiogo and @Fred08Oficial. #MUFC