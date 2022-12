Разкриха бъдещето на Меси

Капитанът на Аржентина Лионел Меси е постигнал принципна договорка за подновяването на неговия контракт с Пари Сен Жермен. Това разкри спортният журналист Гийем Балаге.

Настоящият контракт на 35-годишния Меси с френския шампион изтича в края на юни 2023.

Само преди няколко дни президентът на Барселона Жоан Лапорта сподели, че „би се радвал” Меси да се завърне на „Камп Ноу”, където прекара цели 21 години. Според последните информации обаче, ръководството на испанския клуб не е влизало в контакт с Меси.

Аржентинецът ще подпише нов договор за една година с опция за продължаването му за още един сезон. Преговорите за новия контракт на Лионел Меси продължиха цели четири месеца.

Окончателното споразумение за подновяването на договора е били постигнато на среща между бащата на Меси – Хорхе и президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи в Доха.

"На практика всичко е договорено с Пари Сен Жермен. От Барселона не са се свързвали с него или неговия баща, за да предлагат каквото и да е било. В случая Меси не е този, който не иска да се връща в Барселона. Той изобщо не е питан за това”, сподели Балаге.

„Меси е доволен и когато се завърне след празниците, споразумението ще бъде ускорено. Той има балансиран и щастлив живот в Париж, всички се наслаждават на това, а той има реална възможност да спечели Шампионската лига отново. На всичкото отгоре това ще му помогне да бъде още веднъж кандидат за Златната топка”, каза още именитият журналист.

