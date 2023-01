Полицията стартира разследване на инцидент по време на „Лондонското дерби“

Полицията се включва в разследването срещу поведението на феновете по време на „Лондонското дерби“ между Тотнъм Хотспър и Арсенал, завършило 0:2 за гостите, предаде Daily Mail.

След края на мача стражът на „артилеристите“ - Аарън Рамсдейл, бе изритан в гърба от запалянко на „шпорите“, който се подведе по провокацията на Ришарлисон срещу английския национал.

Настана сериозно меле между футболистите, треньорите и стюардите, в което здравият разум надделя, но въпреки това има опасност и двата клуба да бъдат санкционирани.

Футболната асоциация, полицията и ръководството на Тотнъм работят за установяването самоличността на вандала. Куп хора заснеха ситуацията със смартфоните си, а дори телевизията излъчи на живо инцидента, така че следствието би трябвало да приключи бързо.

Tottenham are set for a FA and police probe after a fan kicked Arsenal's Aaron Ramsdale during 2-0 north London derby defeat https://t.co/oAMGKJkOEi