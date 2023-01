Рашфорд преговаря с Ман Юнайтед за нов договор

Манчестър Юнайтед и Маркъс Рашфорд преговарят усилено за нов договор на нападателя. Клубът е уверен, че ще обвърже играча с нов контракт.

В момента нападателят получава 200 000 паунда на седмица, като се очаква повишаване на възнаграждението му. Клубните шефове на Манчестър Юнайтед обаче не са склонни да предложат повече от 300 000 английски лири на седмица и да нарушат структурата на заплатите си, тъй като вече в клуба се налага така нареченото "правило Роналдо”.

🚨 Manchester United are expected to offer Marcus Rashford an increase on his £200,000-a-week salary. However, they are reluctant to break the £300,000-a-week barrier.



An agreement on a new deal is not imminent.



