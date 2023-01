Пиърс Морган към Ман Юнайтед: Ето какво се случва с арогантен треньор, който не уважава Роналдо!

Журналистът Пиърс Морган, за когото Кристиано Роналдо даде скандално интервю миналата есен, реагира остро след поражението на “червените дяволи” от Арсенал с 2:3 в срещата между двата отбора от 21-ия кръг на Премиър лийг.

„Поздравления, Манчестър Юнайтед. Ето какво се случва, когато доведете арогантен треньор, който не уважава най-добрия играч на всички времена - Кристиано Роналдо, и след това го смените с някой, който дори не съм виждал и чието име звучи като австрийска наденичка”, написа Морган в Twitter и прикачи към текста си снимка на Роналдо и новото попълнение на Юнайтед - Ваут Вегхорст.

Статистиката обаче влиза в леко противоречие с пристрастията на Моргън, който стана един от най-яростните защитници на португалската суперзвезда. Днешното поражение беше едва първото за Манчестър Юнайтед след напускането на Роналдо, “червените дяволи” спечелиха градското дерби срещу Манчестър Сити и се класираха за 1/2-финалите на Карабао Къп.

Congrats ⁦@ManUtd⁩ - that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the 🐐 ⁦@Cristiano⁩ so badly he leaves - and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw