Уигън уволни Коло Туре след 9 мача, в които не постигна нито един успех

Една от големите легенди на африканския футбол - Коло Туре, трябваше да освободи мениджърския си пост в Уигън Атлетик след само 9 мача, тъй като в тях не записа нито една победа.

41-годишният наставник получи шанс за изява в края на миналия ноември, като това бе първата му ръководна длъжност.

Туре придоби особена популярност от дните си на футболист в Арсенал, където бе част от „Непобедимите“, а в последствие игра още за Манчестър Сити, Ливърпул и Селтик.

Wigan Athletic can confirm that they have parted company with First Team Manager, Kolo Touré.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE