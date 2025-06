Иран атакува американски бази в Катар, експлозии разтърсиха небето над Доха

Иран е започнал военна операция срещу американската военновъздушна база „Ал-Удейд“ в Катар, съобщи иранската държавна телевизия.

Експлозии разтърсиха небето над катарската столица Доха, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, позовавайки се на очевидци.

What did y'all think was going to happen? Iran has launched attacks against US bases in at least four countries in the Middle East — including Qatar, Bahrain, Kuwait, and Iraq. pic.twitter.com/QxI13l2sWw