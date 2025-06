Паника в Русия: Тръмп може да елиминира Путин, руската противовъздушна отбрана е безпомощна

Бъдете сигурни – Владимир Путин и неговите генерали са ужасени и в паника, след като САЩ показаха на целия свят колко неефективна е руската противовъздушна отбрана в Иран и колко лесно може да бъде преодоляна.

Британският вестник The Telegraph пише, че невероятната демонстрация на американската военна мощ (срещу ядрени обекти в Иран) – и израелските операции преди нея – ясно показаха крехкостта на руските системи за противовъздушна отбрана. Тези събития ще разтърсят самите основи на руската армия.

Простият факт е, че израелските самолети действаха по свое усмотрение в иранското въздушно пространство. След това пък необезпокоявано американски бомбардировачи Б-2 (както и подводници) с изключителна прецизност поразиха набелязаните мишени в Иран, сред които и бункерния комплекс Фордо за обогатяване на уран.

Цялата тази операция бе извършена без никакви проблеми – въпреки присъствието на руски ПВО системи в Иран, руски изтребители и като цяло руска концепция за отбрана. Това, бъдете сигурни, е предизвикало паника в Москва.

САЩ и Израел показаха, че могат да ударят не само ядрените обекти на Иран, но и да елиминират високопоствавени ирански военачалници и учени по ядрената програма.

Сега е още по-ясно, че Америка има пълно превъзходство срещу руските системи и ако Доналд Тръмп реши, би могъл да нанесе пълно бойно поражение на Путин – или да го елиминира лично – като въоръжи Украйна със същите оръжия, които има Израел.

Да се надяваме, че сега, когато Тръмп е окуражен от успеха си в Иран, тази демонстрация на превъзходна военна мощ пред Кремъл – подкрепена от някои достатъчно силни послания – ще убеди Путин да седне на масата за преговори. Ако Тръмп постигне това, той може би ще получи Нобеловата награда за мир, за която толкова много мечтае, и би я заслужил.

