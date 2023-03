Не е за вярване какво направи Роналдо!

Ал Насър победи Абха с 2:1 в 21-ия кръг на първенството в Саудитска Арабия, като отново в центъра на вниманието бе Кристиано Роналдо.

ВАР лиши гостите от гол в седмата минута, но те продължиха да атакуват и Адам отбеляза за аванс от 1:0.

Ал Насър се опитваше да върне несигурността в резултата и успя чрез Роналдо в 79-ата минута.

Роналдо отказа да изпълни дузпа и даде топката на Талиска, който без проблеми отбеляза за крайното 2:1.

Cristiano Ronaldo just let Talisca take a crucial penalty to complete the comeback for Al Nassr, Talisca is now only 1 goal behind the league top scorer.



But I'm supposed to believe Ronaldo is selfish and only cares about himself...pic.twitter.com/izC0Gwas5q