Феновете на ПСЖ освиркаха Меси в Париж (ВИДЕО)

Феновете на ПСЖ изразиха недоволство към Лионел Меси, като при представянето на стартовия състав на Кристоф Галтие по озвучителната уредба, аржентинецът бе освиркван. След това феновете освиркваха аржентинеца, когато той загуби на няколко пъти топката при загубата с 0:2 от Рен.

След края на мача Меси се насочи към тунела и съблекалните, а не отиде да аплодира трибуните от центъра на терена заедно с останалите си съотборници.

Както е известно, договорът на Меси с ПСЖ изтича в края на сезона и не е ясно дали ще го продължи.

🎥 Lionel Messi after the game



💭 PSG do not deserve him. Forever an overrated club.



pic.twitter.com/PDRU99rLg7