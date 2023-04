Шави: Щастлив съм! Това е истински отбор!

Старши треньорът на Барселона - Шави Ернандес, коментира успеха на отбора си срещу Елче с 4:0 като гост в мач от 27-ия кръг на испанската Ла Лига. Наставникът на каталунците бе най-доволен от убедителната игра на своите футболисти при отсъствието на ключови състезатели на отбора като Дембеле, Педри, Кристенсен и Франки Дейонг, които бяха контузени, както и на Рафиня, който пропусна мача заради наказание.

"Щастлив съм. За състава в днешния мач трябваше да използваме тези, които не играят често, а те показаха много добра игра. Това е истински отбор! Направихме важна стъпка и записахме много добра победа. Много съм доволен от екипа. Ерик Гарсия изигра страхотен мач. Мисля, че имаме много добър опорен халф в негово лице. Фати също игра перфектно днес. Той се измори в края на мача, но свърши добра работа. Той е важен за мен. Много се радвам и за Феран Торес. Тези, които вкараха днес, го заслужаваха“, сподели треньорът на Барселона.

Каталунците вече се виждат сигурни шампиони с 15 точки аванс на върха в Ла Лига. Голямата цел до края на сезона пред тях е да се класират за финала на Купата на краля и да го спечелят. Това минава през отстраняването на Реал (Мадрид), който вече бе сразен в началото на март с 1:0 на “Сантиаго Бернабеу” в първия 1/2-финален сблъсък. Реваншът на “Камп Ноу” е след броени дни - на 5 април (сряда) и започва от 22:00 българско време.

Xavi Hernández: "We're 15 points clear of Madrid, which is very important for us. Eric playing as a pivot was Jordi Cruyff's idea. We've been testing him for a couple of months and I think he's had a great game." #fcblive pic.twitter.com/6nbX86kP48