Трагедия почерни мач от Бундеслигата

Привърженик на Шалке 04 почина по време на двубоя от Първа Бундеслига срещу Байер Леверкузен. Сблъсъкът, който гостите спечелиха с 3:0, бе прекъснат, за да бъде оказана спешна помощна фена. За съжаление, след последния съдийски сигнал, от ръководството на клуба обявиха, че привърженикът, чието име не се съобщава, е починал.

„За съжаление, случилото се показва, че футболът не е всичко. След тази новина той остава на заден план”,сподели след мача наставникът на Шалке Томас Рейс.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG