Сензационно: Кристиано Роналдо пред завръщане в Европа

Бизнесменът Маркус Шон проучва любопитна сделка, която може да финансира трансфер на Кристиано Роналдо в Байерн Мюнхен през идното лято. Португалецът подписа с Ал Насър в средата на сезона, след като напусна Манчестър Юнайтед по взаимно съгласие. Той има 13 гола за новия си клуб, който е втори в Саудитската професионална лига, но информациите за негово завръщане в Европа продължават да се въртят около ветерана.

Байерн беше свързван с Роналдо, преди нападателят да се присъедини към Ал Насър, но изпълнителният директор на баварците Оливер Кан изключи подобен вариант. Сега обаче пред актуалния германски шампион се открива нова възможност.

„Би било възможно да се ангажираме да платим определена такса за негов постоянен трансфер или за наем, която би надвишила основната сума, която ще бъде определена, ако нашата компания се смята за посредник по сделката. В случай на постоянен трансфер, бихме очаквали да получим дял от печалбата от продадените фланелки, за да ограничим нашия финансов риск“, написа Шон, цитиран от баварския вестник Abendzeitung.

Твърди се, че бизнесменът е изпратил имейл на Кан с предложението си. Всяко споразумение обаче ще задължи Роналдо да намали заплатата си, която в момента получава в Ал Насър. Според договора му, той получава възнаграждение на стойност 200 милиона евро годишно, което прави португалеца най-добре платеният играч в световния футбол. Договорът му с клуба е до 2025-а година.

Ако предложението на Шон се окаже успешно, това ще наложи промяна на мнението на Кан. Шефът на Байерн заяви през ноември миналата година, че играта на Роналдо не отговаря на философията на баварците.

„Имаме ясна идея, ясна философия за това как трябва да бъде съставен отборът ни. Всички го ценим, няма две мнения по въпроса. Всички обичаме Кристиано Роналдо, но той не се вписва в нашата идея“.

Байерн беше сред клубовете, свързвани с 38-годишния португалски национал и през миналото лято, като Роналдо търсеше нов клуб, който да участва в Шампионската лига. Тогава Кан отново изясни позицията на клуба.

„Колкото и високо да оценявам Кристиано Роналдо като един от най-великите, трансферът не би бил в съответствие с нашата философия. Обичам Кристиано Роналдо и всички знаят колко е фантастичен. Но всеки клуб има определена философия и не съм сигурен дали би било правилното нещо за Байерн и Бундеслигата, ако го привлечем сега“, каза тогава Кан.

