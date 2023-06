ПСЖ: Треньорът се изказа погрешно за Меси!

Френският шампион Пари Сен Жермен се опитва да поправи щетите, които причини старши треньорът Кристоф Галтие. Вчера наставникът на парижани заяви на пресконференция, че Лионел Меси ще изиграе последния си мач за клуба в събота срещу Клермон Фут.

„Имах привилегията да тренирам най-добрия играч в историята на футбола. Срещу Клермон ще бъде последният му мач на „Парк де Пренс“. Надявам се той да бъде посрещнат по най-добрия възможен начин“, бяха думите на Галтие.

От ПСЖ обаче коментира изказването на специалиста пред агенция „Франс Прес“. Парижани заявяват, че Галтие се е изказал погрешно и е искал да каже, че това ще бъде само последният мач на Меси на „Парк де Пренс“ за този сезон.

„Кристоф Галтие се изказа погрешно. Мачът срещу Клермон ще бъде последният за Меси на „Парк де Пренс“ с ПСЖ този сезон“, се казва в изявлението на тима.

Въпреки това, Le Parisen пише, че това не променя много ситуацията и оставането на Меси във френската столица изглежда малко вероятно. Надеждите все пак остават, след като ПСЖ включи световния шампион при презентирането на новия екип за следващия сезон. Опции пред Меси остават завръщане в Барселона, както и трансфер в американския Интер Маями или саудитския Ал Хилал.

