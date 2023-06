Шакира шашна всички и се завърна с 20 куфара и децата в Барселона точно една година след официалната раздяла с бившия футболист Жерар Пике.

"Хубаво е да се върна в Барселона!", написа колимбийската певица, която веднага се появи и пред погледите и обективите на неделното Гран при на Испания във Формула 1. Великолепната ѝ форма пък предизвика моментално бурно одобрение с възклицания в социалните мрежи като "тя е шиба*ата кралица" и други подобни.

Заедно с нея бяха брат ѝ и синовете ѝ от Пике – Саша и Милан, но журналистите бяха впечатлени и от купчината от около 20 куфара на летището. Източници, близки до двамата, уверяваха, че Пике ще прекоси Атлантическия океан, за да се среща с Милан и Саша, както е договорено, но в крайна сметка това е направила Шакира.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3 — Shakira (@shakira) June 4, 2023

На 4 юни миналата година Шакира и Жерар Пике, заедно без брак от 2011 г., съобщиха чрез официално изявление, че са започнали процеса на раздяла и делба. Попечителството над децата им Милан и Саша, съответно на 11 и 9 години, се превърна в един от приоритетните въпроси, които да се договорят между страните.

Година по-късно всичко изглежда напълно променено. Колумбийската певица се премести с децата в Маями, нейно постоянно местожителство. Пике от своя страна вече не е професионален футболист и се фокусира върху бизнес начинанията си като Kings League или своя футболен отбор Андора от Сегунда дивисион.

В изминалата година имаше какви ли не истории за двамата - като тази за фигурата на вещицата на балкона на къщата на Шакира, сочеща към дома на бившата ѝ свекърва, съдебни битки и различни спекулации с кого е певицата. Пике пък бързо преоткри любовта и започна афера с Клара Чиа, сочена за причина за разрива с Шакира.

В пика на медийния бум Шакира изля гнева си с песни, насочени към Пике, а може би най-големият хит, роден от яростта на пренебрегнатата колумбийка бе „Сесия #53 с Bizarrap“, която революционизира социалните мрежи с култовите сравнения с „Касио“, „Туинго“ и неговата (нова изгора) „Clara mente“. Самият той не подмина посланията и реши да реагира с майтап, идвайки на работа с модел „Туинго“ на „Рено“, а в своето шоу реши да награждава с часовници „Касио“, също споменати във въпросната песен от майката на синовете му.

Lewis Hamilton: “I need to find myself a latina”



Shakira: pic.twitter.com/KARB1BaELF — WWSHAK (@WWSHAK) June 4, 2023

Откакто напусна Каталуния на 3 април в посока Маями, Шакира не се беше връщала в Испания. През това време имаше смяна на адвокати, слухове за предполагаем бой между брата на певицата и Пике, както и нейни лични срещи със знаменитости като Люис Хамилтън, Джими Бътлър и Том Круз.