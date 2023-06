Лионел Меси пристигна в Пекин и подлуди феновете (ВИДЕО)

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси пристигна в Пекин в събота за контрола на националите на Аржентина, преди да пътува за САЩ, за да се присъедини към отбора на Мейджър Лийг Сокър Интер (Маями) като свободен агент, съобщи “Ройтерс”.

Пристигането му беше обявено в социалната медия Weibo на организатора International Football Invitation с видео на играчи, слизащи от самолет, преди мача Аржентина - Австралия в четвъртък на наскоро реконструирания стадион в китайската столица.

"Messi Messi Messi.. " Scenes from Beijing. Messi is the epitome of goat. 🐐 pic.twitter.com/LfasIUNmOC

Меси, който спечели Световната титла в Катар през декември и е смятан за един от великите играчи за всички времена, потвърди тази седмица, че ще отиде в първенството на САЩ, където ще играе за Интер (Маями).

Това е седмата визита на капитана на Аржентина в Китай и първата му от 2017-а година насам. Той получаваше пламенно посрещане при всяко от предишните си посещения в Китай, където има огромна база от футболни фенове.

See the excitement chinese fans are chanting, 'messi messi messi' at Beijing airport. leo messi you'll always be that guy 🇦🇷🐐pic.twitter.com/IBlcGLoDOt