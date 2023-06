Хаос! Прекратиха мач на Мейуедър заради масово сбиване (ВИДЕО)

Демонстративният бой между Флойд Мейуедър и Джон Готи Трети завърши в хаос, заради масово сбиване между двата лагера. Срещата в Маями бе прекратена от рефера в шестия рунд, след като персонала на двамата се качи на ринга и започна масов кьотек.

Боксовата легенда Мейуедър се завърна за още една несанкционирана битка, този път с внука на известния мафиотски бос Джон Готи. И през първите шест рунда Мейуедър имаше пълен контрол, нанасяйки добри удари, без да има някакви поражения.

Но двубоят във Флорида се превърна във фарс, когато масов бой избухна между двата лагера секунди след като съдията прекрати мача. Реферът Кени Бейлес предупреждаваше двамата бойци през цялото време да спрат да разменят обиди и да започнат да се боксират.

Но до шести рунд те не се отказаха от непрестанните заяждания и обиди към съперника, в която Бейлес всъщност сложи край на боя. Въпреки това Готи отказа да остави битката и незабавно преследва Мейуедър.

Парите се защити докато отстъпваше, а в това време Бейлес правеше всичко възможно да спре Готи. Когато Мейуедър се обърна с гръб към въжетата, двамата отново започнаха да се удрят. Това предизвика масово сбиване на ринга, когато двата отбора нахлуха. Мелето така и не утихна, а 46-годишния Мейуедър и 30-годишния Готи трябваше да бъдат ескортирани от арената.

Но враждуващите лагери продължиха да си налитат и зад кулисите, заради което се намеси даже и полицията. Ченгета принудиха феновете да напуснат арената, докато напрежението кипеше във Fla Live Arena във Форт Лодърдейл.

