Ман Юнайтед обяви първия си трансфер за лятото със загадъчно ВИДЕО

Манчестър Юнайтед официално обяви трансфера на Мейсън Маунт от Челси. Футболистът беше представен със загадъчно видео, на което той облича червената фланелка.

The excitement is mounting. 🕚 #MUFC pic.twitter.com/OdNuN0sU7a

"Червените дяволи" ще платят 64 млн. евро на "сините" за правата на полузащитника, като с бонусите сумата може да достигне до 70 млн. Сделката между двата клуба беше доворена през миналата седмица.

Вчера футболистът официално премина медицински прегледи, а днес официално се превърна в първия голям трансфер на английския клуб през това лято.

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC