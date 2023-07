Милан си избра нова “деветка”

Нападателят на Атлетико Мадрид Алваро Мората е основната цел на Милан за подсилване в центъра на атаката на тима, твърдят медиите в Италия и Испания.

Според “Ас” “росонерите” искат да завършат този трансфер възможно най-скоро. Оттам не искат да се впускат в трансферна сага за бившия нападател на Ювентус, която да продължи до края на август. От изданието добавят, че в Атлетико очакват оферта от порядъка на 20-25 млн. евро за испанския национал. От “Партидасо де Копе” пък са сигурни, че самият Мората е съгласен да премине на “Джузепе Меаца” и че това може да стане през следващите няколко дни. Освен това се посочва, че 30-годишният играч не проявява интерес към трансфер в Саудитска Арабия.

🚨 Milan want to sign Morata as soon as possible and he is the chosen no. 9 for their project. Milan do not want a soap opera that lasts until August. Milan have started talks and know that Atletico expect an offer between €20-25M to sell him



