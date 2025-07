Кристиано Роналдо бе заснет на яхта след решението да не присъства на погребението на Диого Жота

Звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо бе заснет да си почива на яхта след решението да не присъства на погребението на Диого Жота, който трагично загина след пътен инцидент миналата седмица, пише gong.bg.

Роналдо попадна под ударите на много силни критики заради решението да не отиде лично и да изпрати в последния път своя съотборник от португалския национален отбор.

Играчът на Ливърпул и неговият брат, който също намери смъртта си в катастрофата, беше погребан в гробището в Гондомар, Португалия, в събота следобед. Много от съотборниците на Жота в националния отбор на Португалия, включително Бернардо Силва и Рубен Невеш, почетоха паметта му.

Въпреки това, капитанът на Португалия не присъства на погребението, като се смята, че е решил да не отиде заради преживени по-рано в живота си трагедии. Роналдо не е пътувал и защото не е искал присъствието му да засенчи възможността на хората да отдадат уважение на Жота и брат му без да бъдат привличани излишни тълпи от хора. Той е бил притеснен, че хаосът, който се създава при появата му, където и да се появи, ще създаде много неприятна ситуация в този тъжен момент.

Един ден след погребението Роналдо бе забелязан да почива на яхта в Майорка заедно с Джорджина Родригес.

