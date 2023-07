Пороен дъжд и гръмотевична буря не попречиха на представянето на Меси и Бускетс

Снощи Интер Маями най-накрая представи официално пред своите фенове двете си нови звезди - Лионел Меси и Серхио Бускетс. Двамата добри приятели бяха привлечени в клуба като свободни агенти, а тази нощ клубът организира грандиозно събитие, на което да ги представи като свои футболисти. Това се случи на клубния стадион "DRV PNK Stadium" във Форт Лодърдейл.

Събитието бе на крачка от провал, тъй като малко преди началния му час в града имаше страхотна гръмотевична буря и порой. Заради мерки за сигурност се наложи феновете дълго време да не бъдат допускани да влязат на стадиона. Все пак в един момент бурята отмина и събитието можеше да стартира, макар пороят да отказа част от запалянковците, които се прибраха по домовете си.

The storm in Miami, Messi’s presentation has been delayed and it will take place when the rain stops 🌧️



