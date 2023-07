Треньорът на Интер Маями: Меси и Серхио Бускетс са готови за дебют още в петък

Суперзвездата Лионел Меси ще направи своя дебют в MЛС с Интер Маями в петък вечер, но феновете може да трябва да изчакат едно полувреме, за да видят аржентинската легенда.

Треньорът на тима Тата Мартино каза, че нападателят и новопривлеченият Серхио Бускетс са готови за игра, но той все още не е решил дали ще стартират, или ще влязат от резервната скамейка срещу Крус Асул в първия мач в турнира за Купата на лигата.

