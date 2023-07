Kанадска футболистка стана първият трансджендър, участвал на Световно първенство

Kанадската футболистка Ребека Куин стана първият, открито заявил се трансджендър, който участва на Световно първенство по футбол за жени. Тя изигра пълни 90 минути в двубоя срещу Нигерия в петък, завършил 0:0. 26-годишната състезателка не успя да помогне на своя отбор да стигне до нещо повече от една точка.



Преди две години Куин влезе в историята и като първият трансджендър със златен медал от олимпийски игри. В Токио тя игра във всичките шест мача на Канада до финала.

Куин започва да играе футбол на 5-годишна възраст покрай сестрите си. През 2018 г. завършва университета Дюк със специалност биология. Извън терена обича да ходи по планините и да кара колело. През последните девет години Куин има 90 мача, в които е отбелязала пет гола.



Едва през септември 2020 г. обаче тя разкрива истинската си самоличност, като заявява, че искат да бъде "видима фигура за млади транссексуални хора или хора, които поставят под въпрос пола си, хора, които изследват пола си".

Congratulations to Quinn, who has become the first out trans & non-binary player to play at a FIFA World Cup. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #FIFAWWC #BeyondGreatness pic.twitter.com/D09T2EEy7J