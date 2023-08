Челси счупи британския рекорд с трансфера на Мойсес Кайседо

Челси е постигнал споразумение с Брайтън за трансфера на полузащитника Мойсес Кайседо, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо.

Всички детайли вече са оформени, като самата сделка ще бъде рекордна за британския футбол. „Сините“ ще платят сумата от 115 милиона паунда (146 милиона евро). Според Sky Sports пък, лондончани ще платят чиста сума от 100 милиона паунда, а останалите 15 ще бъдат под формата на различни бонуси.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK