Ливърпул вади 60 милиона паунда за полузащитник на Саутхемптън

Ливърпул е готов да пренасочи вниманието си обратно към полузащитника на Саутхемптън Ромео Лавия, след като изпусна да привлече Мойсес Кайседо от Брайтън, който ще подпише с Челси. „Сините“ също имат интерес и към 19-годишния халф на „светците“, като в петък дори отправиха оферта за него на стойност от 55 милиона паунда.

The Guardian обаче твърди, че мърсисайдци са се съгласили да платят 60 милиона паунда за белгиеца, тъй като мениджърът Юрген Клоп настоява за привличането на опорен полузащитник.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool have AGREED a £60m fee with Southampton to sign Romeo Lavia.



Now it's up to the player to decide between Liverpool and Chelsea.



(Source: @JacobSteinberg ) pic.twitter.com/4ZBXDcuZa8