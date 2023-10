Тайсън Фюри накара журналист да се изчерви от срам (ВИДЕО)

Тайсън Фюри нямаше време за чувствителност преди двубоя си с Франсис Нгану. Циганския цар се изправя срещу легендата на ММА в кросоувър бой утре вечер Саудитска Арабия за боксов сблъсък, който обещава да донесе фойерверки.

В подготовката вече имаше много неща, но мнозина смятат, че тази битка е само загрявка за предстоящия неоспорим двубой на Фюри с Олександър Усик, който да обедини всички титли в тежка категория. Този мач все още няма дата, така че когато Фюри беше помолен да погледне напред към него, той побърза да върне вниманието към събота.

„Не искам да гледам напред никъде+, каза той. +Гледам напред само към утрешния ден и това е всичко. Не говоря за нито един друг в този свят, говорим за Франсис Нгану утре вечер и ще нокаутирам този кучи си.

Тайсън Фюри реагира на това, че Деонтей Уайлдър подкрепи Франсис Нгану да го нокаутира. „След това ще си взема една седмица почивка и не искам да чувам от никого от вас за бокс, нека да прекарам известно време със семейството си, а след това ще дойда и ще се изправя срещу друг човек“.

"He's a big fat sausage and I'll knock him spark out!" 😂@tyson_fury is ready to make quick work of Francis Ngannou ⏱️#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | Saturday, 6PM | Live on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/bpOcasNP8H