Роналдо поиска смяна на главния съдия по време на мач (ВИДЕО)

Ал-Насър продължи към 1/4 финалите в Купата на Саудитска Арабия след труден успех с 1:0 над Ал-Етифак. Срещата дори премина през продължения.

Драматичните моменти в мача започнаха в края на първата част, когато гол на Андерсон Талиска беше отменен, а минути по-късно същият този футболист беше изгонен с червен картон.

Тогава капитанът Кристиано беше уловен как прави жест, с който иска смяна на главния съдия.

Ronaldo is the funniest character, he is asking for the referee to be substituted after he gave a red card to Talisca. 😂#النصر_الاتفاق #AlNassrEttifaq



pic.twitter.com/zg8qiSPNgA