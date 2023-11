Нов скандал със Златната топка: Валенсия разкритикува церемонията!

Валенсия публично разкритикува използването на изображения на Винисиус Жуниор на "Местая" по време на галата за Златната топка.

Бразилецът получи наградата "Сократ" за воденето на борбата срещу расизма в испанския футбол, както и за приноса си за образованието на децата в родната си Бразилия.

Докато получаваше наградата се появи в монтаж, показващ как футболистът сочи към тълпата, за да предупреди властите за онези, които го обиждат на расова основа.

"Valencia regrets the use of our image at the Ballon d'Or gala and its association with isolated behaviors that the Club pursued urgently and decisively."



"We reiterate our most absolute condemnation of racism but we also ask for the utmost respect for our fans and our club." https://t.co/2Pc4cAZCjm