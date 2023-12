Стана ясно кога Сър Джим Ратклиф ще влезе официално в управата на Ман Юнайтед

Сър Джим Ратклиф ще влезе официално в управата на Манчестър Юнайтед в началото на следващата седмица, твърди Daily Mail. Британският милиардер ще закупи 25% от акциите на семейство Глейзър, които са от категория „В“, която осигурява десет пъти по-големи права при гласуванията на важните решения за клуба. Освен това обаче Ратклиф ще се сдобие и в 25% от акциите от категория „А“, които са листнати на Нюйоркската фондова борса.

Собственикът на „Инеос“ ще плати 1.25 милиарда паунда, а в добавка ще налее още 245 милиона в клуба за модернизиране на „Олд Трафорд“ и базата в Карингтън.

Влизането на Ратклиф ще съвпадне с период, който се очертава ключов за тима на Ерик тен Хаг. В следващите две седмици „червените дяволи“ играят с Челси, Борнемут, Байерн Мюнхен и Ливърпул.

