Обсъждат Зинедин Зидан за Байерн Мюнхен

Ръководството на Байерн Мюнхен обсъжда Зинедин Зидан като евентуален наследник на Томас Тухел, твърди Флориан Плетенберг. Баварците са решили да завършат сезона с настоящия си треньор, но имат и резервни планове, ако ситуацията в клуба стане още по-лоша.

Един от потенциалните наследници на Тухел е бившият наставник на Реал Мадрид. На "Алианц Арена" оценяват високо неговия опит и аура. Към момента французинът е без отбор и би могъл да поеме баварците веднага.

Байерн записа три поредни загуби, като се отдалечи на 8 точки от лидера в Бундеслигата Байер Леверкузен. Освен това тимът отстъпи с 0:1 като гост на Лацио в първи осминафинален двубой в Шампионска лига.

Договорът на Томас Тухел е до лятото на 2025 година. На този етап изглежда малко вероятно той да го изпълни.

